CHERCHEZ LA FEMME VS. KURADI KAJA | Toomas Alatalu: praegu tuleb talle soovida üksnes kiiret paranemist ja jätkamist ametis

Kuulsa fraasi „Otsige naist„ või et „Kõige taga on naine„ autoriks peetakse ka „Kolm musketäri“ kirjutanud Alexandre Dumas’d. Kuna prantsuse keel domineeris pikalt diplomaatias ja kõrgseltskonna suhtluses, siis kasutatakse fraasi tõlkimata tänagi, kui ei osata mingi tähtsa konflikti põhjust avada ja saab näidata end peenete kommete tundjana. Paraku on aga Eesti vabariigis n-ö käigult sünnitatud enneolematu seis, sest kui rahvalt küsida, kes arenevas ja süvenevas kriisis või ükskõik millises uues hädas süüdi on, kõlab tihti vastuseks – peaminister Kaja Kallas. Eesti esimene naispeaminister.