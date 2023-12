PINGED KASVAVAD: Põhja-Korea katsetas taas võimsat ballistilist raketti

Eelmisel nädalal kohtusid Lõuna-Korea ja USA kaitseametnikud, et arutada plaane, kuidas reageerida Põhja-Korea tuumaheidutusele. Seepeale teatas Pyongyang, et võtab kasutusele „ründavamad vastumeetmed“. Ärevale olukorrale viitab asjaolu, et viimastel päevadel on katsetatud uusi ballistilisi rakette. Kui pühapäeval tulistati Jaapani merre lühimaarakett, siis esmaspäeva hommikul (kohaliku aja järgi) katsetati samal suunal kaugmaaraketti, mille on enam kui 15 000 kilomeetrit, kirjutab BBC.