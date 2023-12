VIDEO | Pevkur kaitsevõime parandamisest: Putini unejuttu ei maksa uskuda

Kaitseminister Hanno Pevkur kommenteeris Putini ütlust, et Venemaa kindlasti NATOga sõda ei taha. Pevkur ütles, et tema Venemaa presidendi sõnu ei usu. Alles veebruaris 2022 ütles Putin, et ta ei taha Ukrainaga sõdida. „Mina käsitlen seda ütlust kui unelaulu Läänele, et elame ikkagi sõbralikult edasi ja pole vaja muretseda. Teades, millised on Venemaa kaitsekulud, kuidas need kasvavad, ja kuidas loodeosas oma jõumusklit kasvatatakse, siis mina küll seda ei näe,” ütles kaitseminister.