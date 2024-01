KOOLE ENAM POLE, RAHA AGA TULEB: riik jagab õpetajate palgaraha kümne aasta taguse koolivõrgu alusel

Õpetajate palgaraha arvutamise aluseks on näitajad, mis võivad märkimisväärselt muutuda isegi kõigest ühe aastaga. Samuti on rahajagamise metoodika ise selline, et pisike muutus algandmetes võib tekitada suure erinevuse lõpptulemuses. Mis juhtuks linnade ja valdade rahakotiga, kui vanad andmed värskematega asendada?