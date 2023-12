Kunstnike liidu juhtkonna täielikus vaikuses müüdud kunstiväärtused ujuvad pinnale suurärimeeste kogudest

Detsembrikuu alguses avati kunstimuuseumis Eesti külma avangardi näitus. Külastajad ringkäigule viinud kunstnik Raoul Kurvitz ütles üht enda 1980ndate lõpus valminud tööd tutvustades: „See oli aastaid kunstihoone all laos, kuid nüüd on jõudnud Margus Linnamäe kogusse, tänu kellele me seda tööd ka näitusel näeme.“