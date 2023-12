OTSEBLOGI | Venemaa okupatsiooniväed suurendavad Hersonis erivägede hulka, et hirmutada Ukraina sõjaväega koostööd tegevaid elanikke

Esmaspäev, 18. detsember. Ukrainas on käimas täiemahulise sõja 663. päev. Ukraina Riikliku Vastupanu Keskus teatas, et Venemaa suurendab erivägesid okupeeritud Hersoni oblastis. Venemaa okupatsiooniväed suurendavad sabotaaživastaseid jõupingutusi, et hirmutada kohalikke elanikke, kes on edastanud teavet Ukraina sõjaväele.