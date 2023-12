Rõuge kogudus müüb palvemajad: „Olen seal teenistusi teinud nõnda, et inimesi ei ole.“

„Me teame neid inimesi, nad on siiani olnud kogudusele abiks ja on ka edaspidi. Kogudusele on oluline, et hooned saavad väärika kasutuse. Nende inimestega me sellise kokkuleppe ka saime,“ tutvustab Rõuge koguduse õpetaja Mait Mölder kahe hoone uusi omanikke.