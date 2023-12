ELEKTRIKATKESTUS TABAS JUBA TEIST SPORDIKESKUST: Inimesed jäid suusamäe tõstukitesse lõksu

Meeletute lumesadude ja sellega kaasnenud elektrikatkestuste tõttu tuli Kääriku spordikeskus mitmeks päevaks sulgeda. Tehvandi spordikeskuse juhatuse liige Kristjan Karis kinnitas pühapäeval, et vool saadi nädala lõpuks tagasi. „Korra läks pärast seda veel ära, aga praegu on elekter ja meil on ilus nagu unenäos,” ütles ta.