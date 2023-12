KUHU KADUS ORBAN? Oleg Samorodni: Ukraina pressi kohaselt võis tal erutusest kõht lahti minna. Ka Saksa kantsler soovitanud tualetti minna

Euroopa Ülemkogu, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriikide riigipead ja valitsusjuhid, tegi ajaloolise otsuse. Lähiajal alustab Euroopa Komisjon läbirääkimisi Ukraina ja Moldova ühinemiseks Euroopa Liiduga. See on pikk protsess, mis kindlasti kestab mitu aastat. Isegi Soomel kulus kolm ja pool aastat, et vormistada oma täisliikmelisus EL-is. Aga Ida-Euroopa riikide jaoks kestis see protseduur kuni seitse aastat. Kuigi optimistid usuvad, et juba 2029. aastal osalevad Euroopa Parlamendi saadikute valimistel Ukraina ja Moldova kodanikud.