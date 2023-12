ULATUSLIKUD RIKKED | Eestis on ligi 10 000 elektrita majapidamist, öösel tõusis arv pea 14 000-ni

Kõige enam katkestusi on Rapla, Valga, Viljandi ja Tartu maakondades. Kella 8.50 seisuga oli elektrita Elektrilevi andmeil 7459 majapidamist. See arv on aga viimastel tundidel märgatavalt vähenenud, sest kell 23.45 oli elektrita 13 957 majapidamist ning kell 2.00 öösel 11 741.