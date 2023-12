BLOGI | CNN'i analüüs: Ukraina võime probleeme välja tuua on peamiselt tingitud liitlaste lühinägelikkusest

Tegelikult peaks olema Kiievi jaoks kõige kasulikum tunnistada, kui ütlemata sünged on rindejooned nende jaoks praegu. Peaaegu igas suunas on uudised sünged. Vene väed eraldavad osa idaosas asuvast Avdiivka linnast. Mööda Zaporižži rindejoont, kus vasturünnak oli keskendunud, kuid lõppkokkuvõttes aeglane ja tulutu, on Vene üksused naasnud uue jõuga ja kaitse on Ukrainale kulukas. Ukraina on teinud tormaka (või hulljulge) löögi üle Dnipro jõe, väikese eduga Venemaa liinide suunas. Ohvrid on olnud tohutud, nende varustusliinid on problemaatilised ja nende väljavaated hämarad.