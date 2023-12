GALERII | USKUMATULT USIN TÖÖ! Nõos ehitatakse 11meetrilist lumememme

Idee autor, ärimees Janar Saviir räägib, et mõte ehitada nii kõrge lumememm tuli paar aastat tagasi. Kolm aastat tagasi meisterdati Nõos tema eestvedamisel lume-Olaf. „Mõtlesin, et mida veel vahvat võiks ehitada. Hakkasin vaatama, milliseid lumememmesid on varem tehtud nii Eestis kui välismaal,“ räägib ta. Saviiri teada oli rekord kaheksa meetrit.