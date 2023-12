JUHTKIRI | Kelluke Araabiasse ja Aasiasse

Koroona-aastad ja sellele järgnenud sõda Ukrainas on kinni kiilunud seni siiski tähtsal kohal olnud idaturu. Majandussurutise tõttu on meie partnerid läänes oma tegevust koomale tõmmanud. Saabuv aasta saab olema kokkutõmbamiste aeg, hoiatatakse juba pikemat aega. Eesti kaupade eksport vähenes oktoobris mullusega võrreldes 23 protsenti ja on langenud 2021. aasta alguse tasemele.

On tuhandeid kordi öeldud, et meil tuleb püüelda kõrgema lisandväärtusega tootmise, tarkade investeeringute ja kaugemate turgude poole. Miskipärast on tulemus ikka sama – alati jõuame sissetallatud radadele, mis sest, et need on ammu rohtu kasvanud. Üks valusamaid näiteid: kuigi sõjaseisukord on Ukraina idaaladel kestnud tegelikult juba üheksandat aastat, nutame ikka idaturgusid taga.

Sel nädalal sõlmiti välisministeeriumi ning ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) ja KredExi ühinemisel tekkinud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse ehk EISA vahel haldusleping, millega eraldati viimasele kümme miljonit eurot Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamiseks. Tekib aga küsimus, kui otstarbekalt seda kasutada osatakse? Vanad müüdid meist kui superkohandujatest enam ei toimi.