ÜLE MÕISTUSE! Puud kukuvad pähe, elekter ei anna kätte. Tavaline talv või õnnetu juhus?

„Mul terve nädal on kodus elekter läinud ja tulnud. Kanad ja haned on kuuris, aga praegu on vähe külma, neil pole häda midagi,“ selgitab kolmandat põlve samas talus elav Vallo Valgamaalt. Suurt elutuba kütab ta küll õhksoojuspumbaga, kuid majas on kolm turvalist küttekollet. Ahi, pliit ja kamin. Vallo töötab vahetustega ja on kodust ära ööpäevi järjest. Seetõttu on ka elektriküte mugavam, ei pea päris külma majja tulema.