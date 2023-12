SÕJAKOKKUVÕTE | HEA JA HALB UUDIS UKRAINALE: Ungari siiski leebus veidi

Delfile sõnas Eesti peaminister Kaja Kallas, et Poola värske peaminister Donald Tusk olevat ainus, kes Ungari peaministrit Viktor Orbánit ühise laua taga õpetada võib. „Mina olen võidelnud siin venelaste vastu siis, kui teie olite ei tea kus ja tegite ei tea mida,“ parafraseeris Kallas oma Poola kolleegi. BBC kirjeldas, kuidas küsimus polnud niivõrd Orbáni otsesõnalises meelemuutuses, vaid ta lahkus korraks ruumist (see olevat eelnevalt kokku lepitud), kui teised hääletama asusid. Vetot ta hääletusele peale ei pannud, ehkki ütles hiljem ühismeediasse postitatud pöördumises, et idee oli halb. Volodõmõr Zelenskõi kiitis otsust kui võitu nii Ukrainale kui Euroopale. Moldova president Maia Sandu kommenteeris, et on au alustada seda teekonda kõrvuti Ukrainaga.