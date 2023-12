OSTJAD KADUNUD: Pruugitud autode müüjad räägivad, et pragu ostavad autot need, kellel on seda kohe vaja või need, kelle jaoks raha ei ole probleem. Foto : Aldo Luud

AUTOTURG SEISAB NAGU RIKKIS PASSAT: „Inimesed ei tea, kuidas automaks kujuneb!“