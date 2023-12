Coop Lotoga Toyota RAV4 võitnud Marko: „Ma olin täiesti kindel, et see on mingi tüngakõne. Ma olen neid varem ka saanud, mul paar sõpra oskavad neid päris hästi teha.“

„Raske kirjeldada, on aega olnud harjuda selle tundega, aga lõpuks, kui asi käes on, siis on ikka… nagu tavaline Eesti mees – ei oska tundeid väljendada… Aga väga, väga, väga mega tunne on,“ lausub Marko Viljus (48) sooja naeratusega.

Võidust sai ta teada tööl olles. Seal oli piisavalt palju lärmi ka ja siis helistab üks härrasmees ja küsib, kas teil aega on? „Eks ma kohe arvasin, et tuleb müügikõne. Seda enam, et järgmises lauses oli ka sõna „pakkumine“ sees – et me pakume autot või midagi sellist, aga… ajasime juttu edasi ja ma väga tähele ei pannud, kuidas see asi lõpuks nii kaugele jõudis, et midagi ikka tõsist pakutakse, kuigi ma olin täiesti kindel, et see on tüngakõne. Ma olen neid varem ka saanud, mul paar sõpra oskavad neid teha päris hästi,“ räägib Marko.

„Praegu on hetkel üks Peugeot, aga võib juba öelda, et oli.“

Mees tunnistab, et peale 10–15 minutit jutu puhumist hakkas alles kohale jõudma, et äkki ongi võimalik, et auto on võidetud: „Siis võttis küll jalust nõrgaks natuke.“ Aga kuna mees jäi lubatud kinnitusmeili ootama, mis tuli alles järgmisel päeval, pidi ta enda sõnul siiski veetma ühe magamata öö.

Kuigi Marko tunnistab, et ta sai helistajaks olnud Coopi kommunikatsioonijuhi Martin Miido numbrit kontrollida, mis klappis küll, siis ikkagi on raske uskuda: „Kui mitte kunagi varem pole midagi võitnud, siis ega auto võitmine pole igapäevane teema! „Väga, väga ilus auto on,“ teatab ta.

Küsimuse peale, mis auto Markol praegu on, vastab ta: „Praegu on hetkel üks Peugeot, aga võib juba öelda, et oli.“

Poemüüjatele tuleb kringel ära tellida