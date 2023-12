FOTOD | Vabaduse väljakul vahetus Kaitseliidu ülem

Samuti soovis president uuele Kaitseliidu ülemale jõudu ja edu uues ametis. „Hoia Kaitseliidu tugevaid traditsioone, kõrget vabatahtlikku kaitsetahet ja kogukonnapõhist maakaitset. Hoia seda nii, nagu kindral Ühtegi ja varasemad Kaitseliidu ülemadki on seda teinud,“ ütles president. „Anna Kaitseliidule ka midagi uut, midagi, mida ainult Sina saad oma kogemuste ja teadmistega anda. Palun hoolitse selle eest, et lisaks ajaloosse kindlalt juurdunud järjepidevusele oleks Kaitseliit ka kaasaegne tulevikuvägi.“

Kindralmajor Tamm alustas oma kaitseväeteenistust 1992. aastal Kalevi jalaväepataljoni ajateenijana, kust suundus õppima Soome maakaitse kõrgkooli. Samas koolis on ta lõpetanud ka vanemstaabiohvitseri kursuse. Neljanda taseme sõjalise hariduse omandas ta Londonis asuvas kuninglikus kaitsekolledžis. Hetkel kaitseväe juhataja asetäitjana teeniv kindralmajor Tamm on varasemalt juhtinud nii Kaitseliidu peastaapi kui ka Balti kaitsekolledžit. Järgmine Kaitseliidu ülem on olnud nii üksik-sidepataljoni kui ka kaitseväe peastaabi side- ja infosüsteemide osakonna ülem ning oli esimene NATO küberkaitsekoostöö keskuse ülem. Kindralmajor Tamm on osalenud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis.