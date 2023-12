JUHTKIRI | Terviseandmed olgu pühad

Delikaatsed isikuandmed. Eriliiki isikuandmed. Tundlikud isikuandmed. Heal lapsel mitu nime.

Mida tundlike andmete lekked kaasa võivad tuua? Eelkõige ebamugavust inimesele endale. Kas kellelegi meeldiks, et teadmine, et ta juba mitmendat aastat psühhiaatri juures käib, hiljuti sügelisi või süüfilist põdes, lapsi ei saa või tal on tavalisest suurem pärilik skisofreeniarisk, võõrastesse kätesse satuks? Vaevalt küll. Pole nagu millegagi kiidelda.

Aga mitte ainult. Selliste andmebaaside vastu võiksid huvi tunda näiteks ravimifirmad ja -müüjad – alates sellest, millistele ravimigruppidele oma müügi- ja arendustegevus koondada kuni spämmpostini välja. Magusaks suutäieks võiksid need olla ka suurtele tööandjatele, kellel on raha selliseid andmebaase osta. Fantaasial veelgi lennata lastes – suurepärane materjal šantaažiks eriteenistustele: teed koostööd või teeme need avalikuks.

Mida lekke puhul ette võtta? Selles pole ühel nõul juristidki. Meenutagem või lugu käesoleva aasta septembrist, kui andmekaitse inspektsiooni ametnik leidis juhuslikult Ida-Tallinna keskhaigla valveta ehituskonteinerist terve hulga patsientide haiguslugusid. Haiglale määrati 200 000 euro suurune trahv, aga kohus tühistas selle: tauniti küll andmeleket, kuid leiti, et rikkumine on see vaid kitsalt andmekaitse vaates, õiguslikus mõttes ei ole Ida-Tallinna Keskhaigla AS rikkumist toime pannud.