SÕJAKOKKUVÕTE | Viis hetke Putini esinemisest

Rahu saab Ukrainas olema siis, kui Venemaa oma eesmärgid saavutab, rääkis Putin. Ja need ei ole muutunud: denatsifitseerimine, demilitariseerimine ja Ukraina neutraalne staatus. Sõjaväe kaotustest ta küll arvudes ei rääkinud, ent mainis, et mitu talle lähedast inimest on sõjatandril langenud. „Nende rahvuskangelane on tuntud nats,“ väitis Putin ukrainlaste kohta. Naaberriik elab tema sõnul teiste seljas.

„Täna pole mobilisatsiooni vaja,“ sõnas Putin. Tema jutu järgi värvatakse üle riigi iga päev armeesse 1500 meest.

Ukrainas olid kaamera ette toodud ka okupeeritud Krimmi koolilapsed, kes olid kokku kogutud mingisse lagunevasse võimlasse. Kaamera näitas räämas ruumi. Paberilt „küsimust“ ette vuristanud poiss kurtis, et muidu on nad võitnud palju medaleid, ent enam nad siseruumis treenida ei saa ja palus Putinil lasta see ära remontida. Putin vastas kõigepealt tiraadiga sellest, kuidas Pariisi olümpiamängudele lubatakse Iisrael, „hoolimata sellest, mis toimub Gazas“. „Las sportlased reisivad ja võistlevad,“ leidis diktaator ning järeldas, et seega on mõistlik sama lubada ka Vene sportlastele. Isegi kui Venemaa lipp ei lehvi ja hümn ei kõla, teavad ju kõik, et need on Vene võistlejad, argumenteeris Putin. Laste mure hallitava võimla pärast olevat ta enda sõnul kirja pannud ning lubas noortele sportlastele toetusraha.

Üks helistanud pensionär kurtis Putinile kanamunade hinna tõusu üle. Venemaalased seisavad tõepoolest pikkades järjekordades, et osta turgudel talumune, sest supermarketites käivad munade hinnad neile üle jõu. Lähenemas on ka jõulud ning pidulauale on ju vaja nii täidetud mune kui ka kartulisalatit. Meduza kirjutab, et okupeeritud Krimmis ei müüda mune enam karpideski, vaid ühekaupa. Riigipea rahustas, et olukord peaks varsti paranema.