NELI SURNUD LAST: Austraalia kõige hullemaks emaks tembeldatud naine mõisteti õigeks

56aastane austraallanna Kathleen Folbigg võttis uudise süüdistuste tagasivõtmisest vastu pisaratega. 20 aastat tagasi mõistis kohtunik ta omaenda laste tapmises süüdi, nüüdseks on kohus leidnud, et see otsus oli ennatlik ega tuginenud usaldusväärsetele tõenditele.