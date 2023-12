OTSETEE VIIS KÜLMA HAUDA: silla all jõge ületanud naine vajus läbi jää ja uppus

„Täiesti arusaamatu, miks nad jääle läksid,“ ei mõista Marek Kiik päästeametist, miks riskantne teekond just silla vahetus läheduses ette võeti. „Sõpruse silla all on Emajõe vool kiire ning praegugi, pärast mitu nädalat kestnud miinuskraade on seal näha lahtist vett. Läbi jää vajudes suudab inimene külmas vees vaid paar minutit vastu pidada, jahtumine käib väga kiiresti.“