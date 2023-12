„KUUMAD 20NDAD“ | JÕULUERI! Viimase minuti kingid, kuulajate jõuluseiklused ja aasta kokkuvõte.

Jõulud on ukse taga ning vastav meeleolu on muidugi ka meie stuudios! Jõuluepisoodis võtame kõigepealt kokku, millest me sel aastal podcast'is rääkinud oleme. Vanad kuulajad saavad koos meiega meenutada ning uued kuulajad ülevaate, kui põnev meil siin olnud on!