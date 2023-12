SÄH SULLE JÕULUKRÕPSU! Pikanäpumehed rüüstasid kaunistuseks mõeldud pühadepuud

„Vaadake, mis sellest Pringlesi kuusest on saanud. Krõpsud on ära võetud ja mõned purgid on täiesti tühjad. Nii kahju on. Õnneks nägin kuuske siis, kui see veel ilus oli,“ pöördus tiktokker Iamkatyatammi oma jälgijate poole. Tallinnas Ülemiste keskuses tehtud videos näitas ta, kui palju on kuuselt krõpsupurke varastatud ning kui lihtne on neid sealt kätte saada.