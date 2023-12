TOETUSEGA PIDURDAMINE NÖÖGIB! Põllumees: „Pidin nagu kerjus mööda küla raha kokku laenama, et töörahvale palk välja maksta!“

„Kõigil on maksetähtajad lükatud detsembrisse: maksame ära, kui saame toetust. Need ostud-kokkulepped maaomanikega on varem tehtud. Ma ei saa nüüd enam öelda, et ma su maad ei rendi, ma ei saa maksta – olen aasta otsa teiste maade peal toimetanud,“ räägib Saidafarmi peremees, et tema on maad rentinud 30 taluniku käest. „Kui ma ei suuda maaomanikule maksta lubatud ajal, siis olen tema silmis momentaalselt pätt ja kaabakas. Seda pole viimase 25 aasta jooksul kordagi juhtunud!“