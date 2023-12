MIS ON PROBLEEMIKS? Viktor Orbán viskab Ukrainale järjepanu kaikaid kodaratesse

Pühapäeval toimus Argentina uue presidendi Javier Milei ametisse vannutamine. Ent ekstsentrilisest argentinlasest enam tekitas sel korral kõneainet vestlus kahe külalise – Volodomõr Zelenskõi ja Viktor Orbáni – vahel. Nad andsid teineteisele ärevalt kätt ning pidasid maha põgusa, ent silmnähtavalt terava jutuajamise. Kuigi Orbán vestlust Zelenskõiga avalikult ei kommenteerinud, mainis viimane, et räägiti võimalikult avameelselt ning see puudutas Ukraina „Euroopa asju“. On selge, et Ungaril ja selle peaministril pole erilist soovi naaberriigi heaolule panustada ning pigem soovitakse hoida neile endile majanduslikult kasulikuma Venemaa poole.