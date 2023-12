„JÕULUD ON RIKUTUD!“ Sajad Wise'i kliendid kurdavad, et on ilma jäänud tuhandetest eurodest

„Wise sulgeb inimeste kontosid ega tagasta raha. Facebooki grupis on 16 200 liiget, kellel on taoline probleem nagu minul. Tegin kande teisele inimesele ning kuu hiljem avastasime, et raha on läinud, kuid inimene pole seda kätte saanud. Peale mitut kuud kirjutamisi pole Wise'ilt siiamaani mingit vastust. Selles grupis on inimesi, kellelt Wise on ära võtnud sadu tuhandeid eurosid,“ kirjutab Õhtulehele anonüümne lugeja.