PIITSUTAMINE ERUTAB? „Juht tahab, et teda alandatakse. Lihttööline saab voodis ise alandada!“

Ulaka Kaunitari erootikapoe omanik Kirki Kubri leiab, et eestlased pole enam seksiteemadel nii kinnised kui varem. „Eesti inimesed on minu arvates palju avanenud nende 12 aasta jooksul, mil olen selle valdkonnaga tegelenud. Ei saa öelda, et kõik eestlased on häbelikud ja teevad asju pimedas ja teki all,“ teab ta.