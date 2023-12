NÄRIGE LUND?! Riigi toetustega pidurdamine jätab 2700 põllumeest rahahätta

„Ma ei saa nõustuda sellise asjade käiguga,“ teatas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Noot neljapäeval regionaalministrile Madis Kallasele ja põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) juhile Jaan Kallasele. Noot kurjustab seetõttu, et paljud põllumajandusettevõtted ei saa õigeaegselt kätte PRIA toetusraha. See paneb veerema jällegi lumepalli, sest toetust kasutatakse muuhulgas selleks, et maksta laene-liisinguid, makse riigile ja palka töötajatele.