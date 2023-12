VIDEO | Pevkur: meie järgmine abipakett Ukrainale on märkimisväärne – ligi 80 miljonit eurot

„Et momentum ei kaoks, peab meil olema valmisolek Ukrainat pikalt abistada,“ ütles Pevkur. Ta seletas, et erinevalt lääneriikidest on Venemaa kaitsekulutusi järsult kasvatanud, mille tõttu on tal võimalik Ukrainat pikalt rünnata.

„Lahendus, mida välja pakume, on see, et kogu Lääne ühiskond peaks olema valmis igal aastal toetama Ukrainat sõjaliselt 0,25 protsendiga SKTst,“ ütles Pevkur. Number tuleb sellest, palju oleme seni toetanud ja milline võiks olla aastane vajadus Ukrainas. Liitlaste peale kokku tähendaks see umbes 125 miljardit eurot aastas. „Enamvähem selline toetus on praegu Ukrainale ka läinud. Et me ei annaks Venemaale seda lootust, et kurnamissõda tasub ära,“ lisas Pevkur.

Selleks, et Eesti ei teeks tühje sõnu, otsustati ära ka järgmine abipakett, mis peaaegu ongi see 0,25 protsenti SKTst.

„Meie järgmine abipakett on märkimisväärne. Selle maht on ligi 80 miljonit eurot. Paketti kuuluvad suures koguses tankitõrjerakette Javelin, kuulipildujaid, käsitulirelvade laskemoona, vee ja maismaasõidukid ning spetsiifilist tuukrivarustust, mida ukrainlased on meilt palunud,“ sõnas Pevkur. Täna kell 14 on tal ka Ukraina kaitseministriga kõne, et sellest täpsemalt rääkida.

„Meie antud Javelinid aitasid sõja alguses Kiievit hoida venelaste eest. Me anname selge sõnumi Ukrainale, et oleme nendega edasi,“ ütles Pevkur. Ta tõi võrdluseks, et USA viimane sõjalise abi pakett oli 200 miljonit dollarit ja väikese Eesti pakett on 80 miljonit eurot, mistõttu on selge, et tegu on väga olulise abiga Ukrainale.

Regionaalminister Madis Kallas tunnistas, et põllumajanduse koha pealt on tal käsil keerulise olukorra lahendamine. Nimelt on PRIA saatnud välja 2700 põllumajandusettevõtjale teavituse, et nad ei jõua tavapäraseid otsetoetuste väljamakseid sel aastal ära teha, mis tähendab suuri probleeme sadadele ettevõtetele. „Nii panga ees kohustuste täitmisel, liisingute maksmisel, palkade väljamaksmisel... Kui olen käinud siin varasemalt põuateemade ja teiste teemadega, siis praegusel juhul on juhtunud kokku nö täiuslik torm – Euroopa Liidu tingimused, PRIA poolsed teavituse hiljaksjäämised ja mitmed teised asjad. Otsime lahendusi. Tuleb sadu sõnumeid ka ministrile. Ettevõtjad pöörduvad, et mis nad nüüd teevad,“ rääkis Kallas.