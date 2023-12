OTSE | Läänemets, Pevkur, Kallas ja Riisalo annavad ülevaate riigis toimuvast

Otseülekanne pressikonverentsilt algab kell 12.

Peaminister Kaja Kallas viibib Brüsselis Euroopa Ülemkogul.

Siseminister Lauri Läänemets rõõmustas Lõuna-Eesti piirilõigu üle, mis sai valmis plaanitust aasta varem. „See on oluline ka muu maailma jaoks, kohal oli hulk välisajakirjanikke, kes huvitusid, mis idapiiril toimub,“ ütles Läänemets.

Piirile sõites nägi minister oma silmaga, et kuidas Lõuna-Eesti teede ääres ja teede peale on suure lume tõttu kukkunud palju puid. „Tegemist ei ole tavalise olukorraga. Harva juhtub, et meil sajab nii palju lund, mis ka puude peale jääb,“ sõnas ta ja kinnitas, et Elektrilevi 75 brigaadi tegelevad rikete kõrvaldamisega. Abijõude on kaasatud isegi Lätist.

„Koridorid, mis ümbritsevad elektriliine, läbivad tihti eramaid. Elektrilevil on seni olnud probleeme, et erametsaomanikud ei luba neid piisavalt laialt neid koridore sisse lõigata, et puud ei langeks liinidele. Praegune on hea märguanne, et pigem võiks vastu tulla ja lasta need koridorid laiemaks teha. Kui siiamaani kukkusid väiksemad puud ja oksad, siis täna on lund nii palju, et ka suured puud langevad liinide peale,“ sõnas Läänemets.

Sideteenuste toimimist kommenteerides rõhutas Läänemets teenust pakkuvate ettevõtete vastutustundele. „Loomulikult on ettevõtete eesmärk teenida omanikele maksimaalset kasumit, aga küsimus tegelikult on selles ka, et nad on elutähtsa teenuse osutajad ja neile kohanduvad erinõuded ja need peavad olema täidetud. Mobiilioperaatoritel on kohustus tagada mobiilsideteenus ka olukorras, kus elektriliinist elektrit ei tule,“ ütles Läänemets. „Loodetavasti on see õppetund operaatoritele, aga me riigi poolt peame üle vaatama selle, et lihtsalt vabatahtlikuks ja suvaliseks täitmiseks või mittetäitmiseks selliseid olukordi jätta ei saa.“