Hirmujutud Võru sarivägistajast osutusid alusetuks

„Võrus on vägistaja mingi valge bussiga, süstitakse midagi sisse. Kaks tüdrukut on kuskilt leitud vedelemast juba ja kolmas on kadunud praegu,“ kirjutas elu24 teatel anonüümne postitaja Facebooki grupis „Võrukad! 25,0 tuh liiget“, et viimastel päevadel on Võrus väga palju selliseid hirmujutte liikvel. Kagu politseijaoskonna uurimisgrupi juht Kaire Konts kinnitas, et politseile teadaolevalt pole selliseid juhtumeid olnud, kus Võrumaal Tamula ja Kubija kandis on mõni tüdruk vägistamise ohvriks langenud. Samuti puudub politseil teadmine, et keegi oleks seal kandis kaduma läinud. Piirkonna- ja patrullpolitseinikud jälgivad kirjeldatud asukohti tähelepanelikult ning veebipolitseinikud tegid Kontsa sõnul kindlaks, et info hakkas levima sotsiaalmeediakanalist Snapchat, kust see lõpuks ka Facebooki jõudis. „Räägime inimestega, kes sellist infot levitama hakkasid ja uurime välja, miks nad seda tegid. Olemasoleva info põhjal ei ole politseil hetkel alust arvata, et postituses kirjeldatu vastab tõele,” lausus ta.