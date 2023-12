Kohus jättis ärimehe nõuded rahuldamata

Alusetuks osutus ASi Go Group vastu esitatud Aivo Pärna kahjunõue summas 500 000 eurot ning Pärna ettevõte APW Varahaldus OÜ poolt esitatud kahjunõue AS-i Go Group vastu summas 2 250 000 eurot ja RealWAY vastu summas 510 000 eurot. Tartu ringkonnakohus jättis vandeadvokaat Terje Eipre esitatud maksejõuetusavalduse Tartu maakohtule Pärna pankroti väljakuulutamiseks muutmata. Võlgnik muutus maksejõuetuks võlausaldaja ASi Go Group kasuks tehtud kohtuotsuse jõustumisega 7. novembril 2018, selgitas ASi Go Group esindaja vandeadvokaat Terje Eipre Õhtulehele.