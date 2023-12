„TUNNEN, ET MINU JUURED ON ELUS!“ Brasiilia proua ajab eestlastest esivanemate jälgi

„Ma teadsin, et mu vaarvanemad lahkusid Eestist 1924. aastal, aga mul polnud halli aimugi, kus kandist nad pärit olid,“ räägib Telma. Ainsaks vihjeks olid piibel, mõned fotod ja umbmäärased lood, mida oli põlvest põlve räägitud. „Siia tulnud eestlased olid üpris kinnised – neile ei meeldinud rääkida minevikust,“ jätkab ta. Seda uskumatuna näib, kui põhjalikult on perekonna elukäik tänaseks teada. Telma jaoks on siiski mõned küsimused veel vastusteta.