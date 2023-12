KUHU KAOVAD ARSTID? | Ääremaa reaalsus: lähiaastatel tuleb leida mitukümmend uut tohtrit. „See on valus teema.“

„Üks endokrinoloog, üks silmaarst, üks kõrva-nina-kurguarst. Gastroenteroloogi sooviks, kardioloogi sooviks, töötervishoiuarsti oleks vaja, üht emo arsti tahaks juurde, üht anestesioloogi tahaks ka. Võibolla isegi kahte! Ja siis muidugi patoloog, radioloog, üks sisearst, üks neuroloog võiks ka olla. Kindlasti üks taastusraviarst ja õenduses võiks ka olla oma arst,” loetleb Kuressaare haigla juhatuse liige ja ravijuht Edward Laane.

See kõlab justkui kiri jõuluvanale, kuid tegelikult on asi naljast kaugel. Järgmise kahe aasta jooksul tuleb haiglasse leida 16 arsti, kusjuures kaheksa spetsialisti võtaks Laane päevapealt tööle. Neid vajatakse kohe, sest pensionile suundujaid on omajagu. Üleüldse tuleb lähitulevikus täita pea 30 kohta.

See on muidugi ideaalstsenaarium, mille realiseerumise lootus on pigem väike. Arste ei tule piisavalt peale ja need, kes tulevad, eelistavad üldjuhul töötada keskhaiglates Tallinnas ja Tartus. Kõigile haiglatele lihtsalt ei jagu.

Perifeeria, nagu ütleb Laane, ei ole just teab mis eriline magnet.

„See on valus teema,“ nendib ta. „Raske on, jah.“