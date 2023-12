JUHTKIRI | Jõuluturu kaduv ilu

Meile meeldib ikka uhkustada, et Tallinnas on ilusaim jõuluturg Euroopas. Kompaktne, kena ja armas. Aastast aastasse. Tallinna jõuluturg on võitnud ka mitmeid auhindu, viimati aastal 2019, pälvides Euroopa parima jõuluturu tiitli. Mullu jäi meie turg silma glamuuriajakirjale Vogue kui külastamisväärne sihtkoht.

Paraku on selle ilu varjus küllaga näiteid, et midagi on aasta-aastalt nigelam. Tänavu oleme küll endiselt Euroopa odavaimate turgude seas, kuid rahulolematus tõstab pead, sest hinnad on oluliselt kallinenud. Kauplejad on aga Õhtulehele kurtnud, et jõuluturu maja üürihind tõusis tänavu koletult palju ja ajab igasuguse kauplemisisu ära. Õhtulehega suhelnud müüjad oletavad, et tänavu loobus Tallinna jõuluturul kauplemisest umbes 30 protsenti senistest kauplejatest.

Hinnatõusude tõttu on meil ka paljud hinnad juba Helsingiga võrdsed ja osa möödagi läinud, kvaliteedis tuleb aga vahe sisse. Soomes ja mujalgi Euroopas ei näe naljalt müügis imeliku päritoluga kudumeid või karusnahatooteid, vaid kindlate, kontrollitud käsitööliste kaupa. Isegi laste karussell on põhjanaabrite juures suur, uhke ja seejuures tasuta, meil aga aasta-aastalt kurvema olekuga ning lühike tiir maksab ikka viis eurot.

Prae hind on Tallinnas tõusnud kohati 17 euroni. Kui mullu sai glögitopsi kätte viiekaga, siis nüüd pääseb nii odavalt vaid alkoholivaba versiooniga, kangemad kuumad joogid on kruvinud oma hinnad juba seitsmeni. Pluss kaks eurot pandi eest. Pandisüsteem on põhjustanud üsna paksu pahandust – kellel on aega selle nimel sabas seista!