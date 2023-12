SÕJAKOKKUVÕTE | Moskva pommitas magavaid kiievlasi

Ööl vastu kolmapäeva tabas Ukraina pealinna järjekordne raketirahe. Viga sai üle 50 inimese. Õnneks ei tabanud raketid märki, need lasti juba taevas kildudeks, ent just raketirusud olid need, mis põhjustasid kannatusi ja purustusi. Kyiv Post kirjutab, et haiglaravi vajas 18 inimest, nende seas kaks last. See oli viimase nädala jooksul juba teine rünnak Kiievi pihta, kus oli enne seda mõnda aega üsna rahulik olnud. „Venemaa tõestas järjekordselt, et on üks kohutav riik, mis keset ööd rakette tulistab, üritades tabada elamurajoone, lasteaedu ja keset talve ka energiaasutusi,“ kirjutas X-is (endine Twitter) president Zelenskõi. „Vastuseta see ei jää. Kohe kindlasti.“