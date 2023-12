Transpordiamet hoiatab: teedel on langenuid puid, hommikuni püsib jäiteoht

Täna pärastlõunal on teeolud suurematel teedel lumisemad Tallinna-Narva maanteel ja Eesti lääneosas, kus parasjagu sajab ka nõrka lund. Mujal on põhimaanteede teekatted valdavalt soolamärjad. Tugi- ja kõrvalmaanteedel esineb rohkem lund ja teed on kohati sõiduradade vahel väga lörtsised. Teetemperatuurid on Eesti lõunaosas nullilähedased ja põhjaosas -1..-3°C.