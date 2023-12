Spordiklubist pakihoid? Halvimal juhul võib oma asjadest üldse ilma jääda

MyFitnessis trenni harrastav Õhtulehe lugeja saatis meile foto, kus Rocca Al Mare spordiklubi garderoobi kapi uksele oli kleebitud silt: „Hea klubiliige! Riietusruumide kapid on mõeldud kasutamiseks vaid treeningus osalemise ajaks spordiklubi lahtiolekuaegadel. Isiklike asjade kappi jätmine treeninguvälisel ajal päeval või üleöö on keelatud. Palun vabastage kapp asjadest 15. detsembriks, vastasel juhul need visatakse ära.“.