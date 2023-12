TUHANDED EUROD LISAKULU! Jõuluturu kohatasu tõusis nii, et müüjal veri ninast väljas

Jõuluturu ümber on tekkinud paradoksaalne olukord: ühtaegu ollakse mures jõuluturu oleviku ja tuleviku pärast, aga samas ei taha keegi üksteisega tülli minna, mistõttu hoitakse keelt hammaste taga ning loodetakse, et olukord läheb siiski paremaks. Kliendid ütlevad, et turul on hinnad taas tõusnud ja mainivad eestimaise kauba nappust. Kaupmehed ütlevad, et hinnad on kõrged, sest kohatasu on kõrge. Kirsiks tordil on pandipakendi rent, mis ei meeldi kellelegi, aga ka parata pole midagi.