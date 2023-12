Millised hasartmängud on Eestis kõige populaarsemad?

Arheoloogid on Tallinnast leidnud kuubikujulisi täringuid, mis tõestas, et keskaegses hansalinnas mängiti hasartmänge. Tänapäeval tavapäraste kuubikujuliste täringute eelkäijaks olid loomade (veise, kitse, lamba või sea) kontsluud ja sellise luu neli külge nägid igaüks isemoodi välja: igale küljele anti kindel väärtus ja nii kasutati neid algeliste täringutena. Seega võib öelda, et inimesed on põnevust läbi hasartmängude toonud oma ellu läbi aastasadade.

Kaasaegsed kasiinomängud jõudsid Eestisse taasiseseisvumisajal, mis Eestisse kerkis ohtralt kasiinosid. Toonasel tormisel ajal juhtus ka kahjuks seda, et mitmed mängukohad viisid hasartmängude maine alla, kuid siin tegi elu korrektiivid – praeguseks on turule jäänud valdavalt hea mainega kasiinod, mis pakuvad oma klientidele kvaliteetset meelelahtust kas kasiinos kohapeal või veebis.

Eesti inimeste seas on kasiinomängud jätkuvalt populaarsed. Olgu selleks siis klassikalised kasiinomängud, nagu rulett ja blackjack või midagi moodsamat, nagu slotikad ja pokker. Rääkides Eesti inimeste eelistest, siis slotimängud on tõenäoliselt Eesti menukaimad kasiinomängud. Heites pilgu suvalisse kodumaal tegutsevasse netikasiinosse avaneb selge pilt: mänguautomaadid haaravad lõviosa saadaval olevatest mänguvõimalustest. Põhjus on osalt sellest, et kaasaegsed slotikad ei tähenda enam värvilisi puuvilju keerlemas kolmel rullikul. Modernsed slotimängud haaravad animatsioonide, boonusraundide, lisamängude ja palju muu põnevaga, pakkudes sellega mõnusat meelelahutust. Kuna valdav osa mängijatest otsib kasiinodest meelelahutust, siis see seletab slotikate populaarsust.

Lauamängud jätkuvalt populaarsed

Tuntuimad lauamängud Eestis on jätkuvalt pokker, rulett ja blackjack, aga jätkuvalt on piisavalt neid, kes naudivad pokkeriga kaasnevat mõttetegevust ja strateegilist mõtlemist. Seetõttu on pokker jätkuvalt üks enim tuntud ja populaarsemaid kaardimänge kasiinodes üle maailma. Kusjuures Eesti mängijad on pokkerimängus ülemaailmselt väga tugevad, ei tea, kas seda soosib meie põhjamaine loomus, kuid kui vaadata professionaalsete mängijate edetabeleid, siis seal on Eesti väikest rahvaarvu arvestades omajagu eestlastest edukaid mängijaid.

Väga populaarsed on Eesti mängijate seas ka spordiennustused. Eksivad need, kes ütlevad, et eestlased pole kirglik rahvas. Kui jutuks on oma lemmikutele kaasaelamine, siis lõõmavad kired täiega ja paljud spordisõbrad toovad sisse ka lisapinge, panustades mängutulemustele ka veebis.

Mida jälgida hasartmängude puhul? Peamine on see, et mõistaksite, et hasartmängud on meelelahutus, mitte raha teenimise võimalus. Enne, kui üldse kuskil mängimisega alustada, tuleks tutvuda hasartmänguseadusega ning veenduda, et teenuseid pakkuval portaalil oleks olemas tegutsemiseks luba ja litsents. Kui valite portaali, mis pakub legaalseid ja litsentseeritud mänge, võite olla kindlad, et väljamakset sooritades raha teile ka lõpuks kontole jõuab.