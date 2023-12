ELU MAAL ILMA ELEKTRITA | Lapsed koolist kodus, vee tood kaevust, käid välikemmergus. Elektrionudele tuntakse pigem kaasa

Mõistan erakordselt hästi, et kodu n-ö kahes kohas on luksus ja privileeg. Abikaasa vanaemalt päranduseks saadud talukoht osutus katkuajal meile hindamatuks. See päästis nii meie füüsilise kui ka vaimse tervise – märksa toredam oli isoleerida end Valgamaa metsade vahel kui Tallinnas, kus iga vastutulija sind tänaval mõrvarliku pilguga vaatas – ah et tulid õue viirust levitama, jah?