Viis olulist ainet, mis aitavad vältida viirusnakkusi.

Pikka aega on püütud leida immuunsuse tugevdamiseks aineid, mis oleksid kõige tõhusamad kaitsmaks organismi viiruste eest. Hinnates erinevate bioaktiivsete ainete positiivset mõju nakkushaiguste korral, on juhtivad tippteadlased teinud kindlaks viis ainet, millel on kõige tugevam viirusvastane jõud. Neist ainetest kolm – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkusi pärssiva mõju poolest. Ülejäänud kaks ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas väga tugevad „võitlejad“ viirusevastasel rindel.

D-vitamiinil on juhtiv roll organismi kaitsemehhanismide toimimises. Ta reguleerib kogu immuunsüsteemi talitlust ning tagab immuunrakkude võitlusvalmiduse. Teadusuuringud näitavad, et D-vitamiini madal tase suurendab tunduvalt nakatumise ja raskema haigestumise riski.

C-vitamiin on immuunsüsteemi „kütus“. C-vitamiini positiivset mõju erinevate viiruste ohjamisel on tõestanud paljud uuringud. C-vitamiin on ka tugev antioksüdant, mis kaitseb rakke kahjustuste eest ja aitab neil taastuda.

Tsink – immuunsüsteemi mitmekülgne toetaja. Tsink on oluline mineraal, mille puudus immuunsüsteemi tõsiselt hätta jääb. Tsink on hädavajalik infektsioonidega võitlevate valgete vereliblede tootmiseks. Tsink takistab viiruste paljunemist rakkudes ja vähendab immuunsüsteemi ülereageerimise riski. Organismi piisav tsingitase aitab viirusi kahjutuks teha ning vähendab hingamisteede põletike tekkimise riski.

Kvertsetiin – tugev viirusevastane võitleja. Kvertsetiin on antioksüdantsete omadustega taimne flavonoid, millel on uuringutega tuvastatud immuunsüsteemi toetavad omadused. Muuhulgas takistab kvertsetiin viiruste rakku tungimist ja paljunemist organismis. Kvertsetiin soodustab verevarustust ja toetab kudede, sealhulgas ka kopsukoe, varustamist hapnikuga.

Melatoniin – „energiasüst“ immuunrakkudele. Immuunsüsteemi tugevdamiseks on üks parimaid vahendeid pikk ja kosutav uni. Hea uni on äärmiselt oluline ka immuunsüsteemi kuuluvate valgete vereliblede taastumiseks. Unehormoon melatoniin annab immuunsüsteemi rakkudele energiasüsti, aktiviseerib neid ning muudab nad võitlusvalmiks.

