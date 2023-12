Infotunnis käsitleti 2024. aasta riigieelarvet ja õpetajate palgatõusu. Läänemets: valitsusel on kohustus streik ära hoida

Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder küsis riigikogu infotunnis siseminister Lauri Läänemetsalt peaministri ülesannetes, kuidas juhtus nii, et valitsus viib ellu ühe erakonna ja ühtlasi kõige kallima lubaduse ehk maksuküüru kaotamise, kuid täitmata jääb kõigi erakondade ühine lubadus – õpetajate palga tõstmine.

Siseminister peaministri ülesannetes ütles küsimusele vastates, et arvestades riigieelarve olukorda ja vajadust seda parandada, pole 2024. aastal võimalust suuremaks õpetajate palga tõusuks, kuivõrd selleks on vaja katteallikaid. Ta kinnitas samas, et õpetajate palka saab tõsta 2025., 2026. ja 2027. aastal. „Katteallikate osas me oleme kokku leppinud, et me neid maksumuudatusi ja kõiki muid asju hakkame siin lähiajal valitsuses vaatama,“ lausus Läänemets.

Ministri sõnul on haridus kogu majanduskasvu alus ja selleks, et ühiskond oleks jõukam, on vaja oskusi ja teadmisi, mis tulevad haridussüsteemist. „Kui me räägime 2025.–2026. aasta eelarvest, siis minu arvates me võiks õpetajatega kokku leppida,“ sõnas siseminister ja viitas, et palgatõusu kokkuleppimine kollektiivlepingus oleks väga hea mõte. Läänemets lisas, et valitsusel on kohustus streik ära hoida ja õpetajatega tuleb uuesti läbirääkimistesse minna.

Läänemets lisas, et küsimus pole ainult selles, et õpetajate palk peab vastama nende töökoormusele, vaid küsimus on selles, milline on Eesti tulevik. „Mida paremad õpetajad meil haridussüsteemis on, seda kindlam ja parem on Eesti majanduse ja Eesti tulevik,“ sõnas siseminister. Ta nentis, et kuivõrd erakondade ühine lubadus on tõsta õpetajate palk 120 protsendini Eesti keskmisest, siis peab see palk arusaadavalt tõusma rohkem kui keskmine palk.

Siseminister osutas, et riigieelarves on kavandatud maksumuudatused, mis samuti inimeste toimetulekut mõjutavad. Ta juhtis tähelepanu alampalga tõstmisele, mis tema sõnul aitab vähendada vaesust ja tõsta ka nende inimeste sissetulekut, kes saavad 1000-, 1200- või 1400eurost palka. Seeder märkis, et inimeste sissetulekut mõjutavad vastukaaluks ja hulga enam käibemaksu, aktsiiside ja tulumaksu tõus, perehüvitiste vähendamine, tulumaksuvabastuse kaotamine alates pere teisest lapsest ja eluruumi intresside kompenseerimise kaotamine ning selle kõrval ka inflatsioon ja hinnatõus.

Läänemets kommenteeris, et sotsiaaldemokraatide nägemuses oleks ideaalne maksusüsteem n-ö normaalne astmelise tulumaksu süsteem, mis maksaks küll riigile mitusada miljonit eurot. Tema hinnangul tehakse maksuküüru kaotamisega esimene samm astmelise tulumaksu süsteemi tulekuks.

Siseminister Lauri Läänemets peaministri ülesannetes vastas veel Aleksandr Tšaplõgini küsimusele säästupoliitika, Varro Vooglaiu küsimusele politsei- ja piirivalveameti otsuse kohta keelata meeleavaldus Tartus, Anti Poolametsa küsimusele Ukraina ajateenistusealiste isikute, Tõnis Lukase küsimusele õpetajate palkade ning samuti Tõnis Lukase küsimusele agressorriikide kodanikelt hääleõiguse äravõtmise kohta.