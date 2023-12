Siseminister oma auto lõhkumisest: see ei olnud tellimustöö

Reedel avastas siseministri Lauri Läänemetsa elukaaslane, et auto aknad on sisse löödud. Midagi autost varastatud ei olnud. Rünnak leidis aset kohas, kus minister perega elab. Politsei on tugevdanud siseministri ja tema pere julgeolekut. Lauri Läänemets ei usu, et tegemist oli tellimustööga. Pigem on tõenäoline, et kellelgi tuli mõte ja ta teostas selle, sõnas Läänemets. Inimesi võis olla üks, aga ka mitu. Minister usub, et rünnak võis olla seotud tema kui ministri tööga. Kedagi ta kahtlustada ei oska. Asja uurib politsei.

Kui palju läheb maksma lõhutud auto taastamine, pole veel teada, kuid kui süüdlane tabatakse, peab ta ministri sõnul tekitatud kahju kindlustusele hüvitama.