Kaklus elektriliini uuendamise pärast: politseinikku rünnanud maaomanik kuulati üle

Novembris sai politsei väljakutse Alutaguse valda, kus inimene oli kohapeal olevate tööliste sõnul ähvardanud maha lõigata elektriliinid, mis kulgevad üle tema territooriumi. Kuid kuna oli alust arvata, et omanik võib seada ohtu nii enda kui teiste inimeste elu ja tervise, siis tahtsid politseinikud mehe vahetult eelseisva teo ärahoidmiseks kinni pidada.

Jõhvi jaoskonna patrullitalituse juht Nikita Golovin on öelnud, et kuna maaomanik eiras politsei antud korraldusi ning ründas politseinikku, kasutati tema kinnipidamiseks jõudu ja gaasi. Kohapeal peeti kinni kaks meest ja üks politseinik sai kinnipidamisel ka viga.

Asjas alustati kriminaalmenetlust. Prokuratuuri pressiesindaja Kristiina Kivari sõnul on menetlus veel pooleli ning juhtunu asjaolusid selgitatakse. Tänaseks on mõlemad osapooled ülekuulatud, kuid toimumata on veel vestlused tunnistajatega, lausus Kivari.