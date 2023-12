JUHTKIRI | Lumeuputus kõnniteedel

Ei tahaks enam kuidagi äraleierdatult ohata, et talv tuli ootamatult ja ennäe imet – isegi lund sadas alla. Meie laiuskraadidel! Aga tänavu ikkagi tuli ja veel enne, kui kalendri järgi pidanuks. Lundki on juba jõudnud maha tulla rohkem, kui nii mõnelgi varasemal südatalvel ja see lumeuputus on osutunud inimestele liiga rängaks.

Ees ootav sulaperiood ähvardab olemise topeltjubedaks teha. Kõik need vallid ja kraavid hakkavad sulama, asemele tulevad suured tiigid ja loigud. Paraku kipub aga olema ikka nii, et lumeuputusega hädas olija probleemid on tema enda lahendada, sest mitte kõik ei suhtu oma lumekoristamiskohustusse eeskujulikult ja näppe tuleb siin viibudata nii riigi kui ka eraisikute poole.

Need linnad, mis on maailmas kuulsad oma lumest vabade tänavatega, paistavad silma kahe asjaoluga: need on kas väga autoritaarse juhtimisega – nagu Moskva või Minsk - või tuntud oma inimestele suunatuse poolest, näiteks põhjamaade pealinnad. Üks on neis aga sama – niipea, kui lund hakkab langema, hakkavad tegustema ka tänavapuhastajate brigaadid. Jah, see on kallis, aga oma linna inimeste elu ja tervis on seda ju ka.