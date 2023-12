TUGEV LUMESADU JÄTKUB: elektrita on ligi 9000 klienti. „Mehed korjavad ühes kohas neli puud ära, astuvad mõned meetrid edasi ja kukuvad uued puud!“

„Täna oleme olukorras, kus on juba üle kahe nädala väldanud ulatuslikud elektrikatkestused, ja kuniks puud langevad liinidele, jätkuvad kahjuks ka katkestused. Üle 20 000 kilomeetri elektriliine läbib metsaalasid, mis tähendab, et need on ka puudest tingitud riketele avatud. Viimastel nädalatel maha sadanud paks lumi on puud ja oksad muutnud nii raskeks, et need kukuvad järjest liinidele, tekitades ühel ja samal liinil korduvaid rikkeid. Mehed korjavad ühes kohas neli puud ära ja saavad korda, astuvad mõned meetrid edasi ja kukuvad uued puud või oksad ja nad alustavad samas kohas kõike uuesti. See on põhjus, miks on ulatuslikke rikkeid nii palju ja nii pikal perioodil,“ selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.