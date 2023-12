FOTOD | Riigipea jõulukaart kannab põlvkondade ühendamise sõnumit

Jõulukaardi idee on siduda põlvkondi, noori ja vanemaid, innustada kõiki koos tegutsema ning mitte kedagi kõrvale jätma. Kunstnik annab illustratsiooniga edasi sõnumi, et iga inimene on oluline ja selles olulisuses oleme me kõik võrdsed ning et tähtsad on julgus ja algatus. Valge lumi sümboliseerib tuleviku lootust ja pimedusest valgusse kulgemist.