FOTOD | Üleöö leitud miljonitest ei piisa: õpetajate streik algab 22. jaanuaril

Eestis üldharidus- ja kutsekoolides ning lasteaedades on kokku umbes 27 000 õpetajat. EHLi liikmeid on neist umbes 7000. 10 novembril aset leidnud tunni pikkusest hoiatusstreigist võttis osa 645 õppeasutust ja 18715 haridustöötajat. Eelmine õpetajate üldstreik leidis aset 2012. aasta märtsis, vältas kolm päeva ja siis streikis vähemalt ühe päeva 17 234 õpetajat 682 haridusasutusest.

Üleöö miljonid streiki ei peata

Õpetajate streigi ärahoidmiseks kraapis haridusminister Kristina Kallas oma valdkonnast kokku 8 miljonit. 3,6 miljonit saadi eestikeelsele haridusele üleminekuga tarbetuks muutunud „+1 eestikeelset õpetajat“ programmist, kaks miljonit rohepöörde tegevuste jaotamata vahenditest, 1,2 miljonit vabanes Euroopa Liidu toetuste omaosaluseks mõeldud summast ning miljoni säästab haridusministeerium enda palkadelt ja kuludelt.

Reemo Voltri teab, et praegu on riigiasutustes ringlemas õpetajate palka kinnitava määruse eelnõu ja selle kohaselt tõuseks pedagoogide palga alammäär 3,1%. Ilma haridusministri leitud 8 miljonita ei oleks selline palgatõus võimalik. See raha tuleks uue aasta alguses lisada juba kinnitatud riigieelarvesse, kuid sellest EHLile ei piisa.

„Me oleme tulnud palgatõusu nõudmiselt 11,5% aja jooksul ettepanekule, et palgatõusuks leitud raha läheks alamäära tõstmiseks vähemalt 5 protsendi võrra ja diferentseerimisfondi suurenemine oleks väiksem. Kui alammäär tõuseb 3,1 protsenti ehk neli korda vähem kui me alguses küsisime, siis see streiki ära ei hoia,“ põrutab Voltri.

Voltri nimetab streigi ühe peamise põhjusena õpetajate järelkasvu puudumist. Streikijate nõudmiseks on pika perioodi peale sõlmitav palgakokkulepe, mis annaks nii praegustele kui ka tulvastele õpetajatele kindluse, et nende amet on riigi jaoks väärtuslik. Vastasel korral lahkub ametist järjest rohkem õpetajaid ning Eesti õpetajaskond jääb endiselt Euroopa üheks vanimaks.

Mida lastega teha?